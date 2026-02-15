Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Diebstahl von Werkzeugen aus Firmenfahrzeugen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.02.2026) wurden in Lage zwei Handwerker-Bullis aufgebrochen. An einem in der Friedrich-Petri-Straße abgestellten Ford wurde nach Einschlagen einer Seitenscheibe ein Kompressor entwendet. Gegen 03:00 Uhr wurde zudem in der Ahornstraße ein VW Crafter aufgebrochen. Diebesgut war in diesem Fall ebenfalls hochwertiges Werkzeug. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Feststellungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit den Aufbrüchen stehen könnten werden gebeten, sich mit der Polizei Lippe unter Tel. 05231/ 609-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell