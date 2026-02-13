POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Einbrecher von Bewohner gestört.
Lippe (ots)
In der Nacht vom 07./08.02.2026 versuchten bislang Unbekannte über ein Fenster in ein Wohnhaus im Stiftweg einzubrechen. Ein Bewohner bemerkte nachts verdächtige Geräusche am Rollladen und machte auf sich aufmerksam, so dass die Täter von ihrem Versuch abließen und sich entfernten. Zeugenhinweise zum Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell