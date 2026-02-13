PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Einbrecher von Bewohner gestört.

Lippe (ots)

In der Nacht vom 07./08.02.2026 versuchten bislang Unbekannte über ein Fenster in ein Wohnhaus im Stiftweg einzubrechen. Ein Bewohner bemerkte nachts verdächtige Geräusche am Rollladen und machte auf sich aufmerksam, so dass die Täter von ihrem Versuch abließen und sich entfernten. Zeugenhinweise zum Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 12.02.2026 – 12:06

    POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Hund bei Verkehrsunfall verstorben - Autofahrer flüchtet.

    Lippe (ots) - Am Mittwochabend (11.02.2026) gegen 21.45 Uhr wurde ein Hund auf der Hainbergstraße angefahren und tödlich verletzt - der unbekannte Autofahrer flüchtete vom Unfallort und wird nun von der Polizei gesucht. Der 50-jährige Hundehalter aus Schieder-Schwalenberg lief mit seinem Tier, welches nicht angeleint war, über einen Fußweg aus der Siedlung ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 11:33

    POL-LIP: Barntrup. In Kurve von der Fahrbahn abgekommen und im Wagen eingeklemmt.

    Lippe (ots) - Auf der Barntruper Straße kam es am späten Mittwochabend (11.02.2026) gegen 23.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Lexus in Richtung Sommersell, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen einen neben der Fahrbahn liegenden Baum sowie einen Leitpfosten prallte und anschließend auf einem ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 11:32

    POL-LIP: Lemgo. Auffahrunfall mit mehreren Autos im Berufsverkehr.

    Lippe (ots) - Auf der Herforder Straße ereignete sich am Mittwochmorgen (11.02.2026) gegen 7.10 Uhr ein Auffahrunfall, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 22-Jährige aus Bielefeld fuhr mit ihrem Mercedes GLK 220 in Richtung Lemgo und übersah dabei, dass der vor ihr fahrende Audi E-Tron verkehrsbedingt abbremste. Infolgedessen fuhr sie auf den Wagen einer 30-Jährigen aus Bad Salzuflen auf. Anschließend fuhren ...

    mehr
