PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. In Kurve von der Fahrbahn abgekommen und im Wagen eingeklemmt.

Lippe (ots)

Auf der Barntruper Straße kam es am späten Mittwochabend (11.02.2026) gegen 23.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Lexus in Richtung Sommersell, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen einen neben der Fahrbahn liegenden Baum sowie einen Leitpfosten prallte und anschließend auf einem Feld zum Stehen kam. Eine Zeugin leistete dem schwer verletzten und eingeklemmten Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Die Feuerwehr befreite den Mann schließlich aus seinem Wagen. Der Rettungsdienst brachte den Barntruper ins Klinikum. Nach ersten Erkenntnissen saß der Mann unter Alkoholeinfluss hinter dem Steuer. Ein Alkoholvortest verlief positiv. Dem 63-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Lexus sowie sein Führerschein wurden sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 11:32

    POL-LIP: Lemgo. Auffahrunfall mit mehreren Autos im Berufsverkehr.

    Lippe (ots) - Auf der Herforder Straße ereignete sich am Mittwochmorgen (11.02.2026) gegen 7.10 Uhr ein Auffahrunfall, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 22-Jährige aus Bielefeld fuhr mit ihrem Mercedes GLK 220 in Richtung Lemgo und übersah dabei, dass der vor ihr fahrende Audi E-Tron verkehrsbedingt abbremste. Infolgedessen fuhr sie auf den Wagen einer 30-Jährigen aus Bad Salzuflen auf. Anschließend fuhren ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 11:35

    POL-LIP: Lemgo. Mehrere E-Bikes im Innenstadtbereich gestohlen - Polizei sucht Zeugen.

    Lippe (ots) - Am Freitag (06.02.2026) kam es im Innenstadtbereich von Lemgo an einem Altenheim sowie einer in der Nähe befindlichen Bushaltestelle zu Fahrraddiebstählen von hochwertigen E-Bikes. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise melden Sie bitte unter der Rufnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren