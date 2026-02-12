Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. In Kurve von der Fahrbahn abgekommen und im Wagen eingeklemmt.

Lippe (ots)

Auf der Barntruper Straße kam es am späten Mittwochabend (11.02.2026) gegen 23.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Lexus in Richtung Sommersell, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen einen neben der Fahrbahn liegenden Baum sowie einen Leitpfosten prallte und anschließend auf einem Feld zum Stehen kam. Eine Zeugin leistete dem schwer verletzten und eingeklemmten Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Die Feuerwehr befreite den Mann schließlich aus seinem Wagen. Der Rettungsdienst brachte den Barntruper ins Klinikum. Nach ersten Erkenntnissen saß der Mann unter Alkoholeinfluss hinter dem Steuer. Ein Alkoholvortest verlief positiv. Dem 63-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Lexus sowie sein Führerschein wurden sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

