Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Auffahrunfall mit mehreren Autos im Berufsverkehr.

Lippe (ots)

Auf der Herforder Straße ereignete sich am Mittwochmorgen (11.02.2026) gegen 7.10 Uhr ein Auffahrunfall, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 22-Jährige aus Bielefeld fuhr mit ihrem Mercedes GLK 220 in Richtung Lemgo und übersah dabei, dass der vor ihr fahrende Audi E-Tron verkehrsbedingt abbremste. Infolgedessen fuhr sie auf den Wagen einer 30-Jährigen aus Bad Salzuflen auf. Anschließend fuhren der 22-Jährigen wiederum drei weitere Autos auf: Eine Mercedes C-Klasse eines 39-Jährigen aus Bielefeld, ein VW Kombi eines 34-Jährigen aus Bad Salzuflen sowie ein Audi A1 einer 30-Jährigen aus Bielefeld. Die Audi E-Tron-Fahrerin und die 22-jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Drei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen blieb die Straße bis etwa 9 Uhr gesperrt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

