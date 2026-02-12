Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Hund bei Verkehrsunfall verstorben - Autofahrer flüchtet.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (11.02.2026) gegen 21.45 Uhr wurde ein Hund auf der Hainbergstraße angefahren und tödlich verletzt - der unbekannte Autofahrer flüchtete vom Unfallort und wird nun von der Polizei gesucht. Der 50-jährige Hundehalter aus Schieder-Schwalenberg lief mit seinem Tier, welches nicht angeleint war, über einen Fußweg aus der Siedlung "Seeblick" auf die Hainbergstraße zu, als seine Hündin unvermittelt auf die Straße lief und von einem unbekannten Fahrzeug erfasst wurde. Das Auto war nach ersten Erkenntnissen in Richtung Glashütte unterwegs. Statt anzuhalten, entfernte sich der oder die Fahrerin nach dem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort. Der Hundehalter verständigte die Polizei. Das Verkehrskommissariat bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise zum flüchtigen Wagen und der Person hinter dem Steuer.

