POL-LIP: Bad Salzuflen. Bus schleift Kinderlaufrad mit und flüchtet vom Unfallort - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (11.02.2026) gegen 20.10 Uhr flüchtete ein unbekannter Busfahrer nach einem Verkehrsunfall in der Rudolph-Brandes-Allee, bei dem beinahe ein kleines Kind verletzt wurde. Der Busfahrer übersah beim Linksabbiegen von der Straße Ostertor in die Rudolph-Brandes-Allee eine 27-jährige Frau aus Bad Salzuflen, die gemeinsam mit ihrem 2-jährigen Kind auf einem Laufrad die Straße an einer Fußgängerampel bei Grün überquerte. Als die Frau bemerkte, dass der Bus abbog und sie dabei augenscheinlich nicht bemerkte, zog sie ihr Kind unverzüglich vom Laufrad zu sich heran, um es vor einem Zusammenstoß zu schützen. Somit kollidierte der Bus ausschließlich mit dem Laufrad, welches unter ein Rad des Busses geriet und mitgeschleift wurde. Der unbekannte Busfahrer stoppte sein Fahrzeug nach dem Verkehrsunfall nicht, sondern flüchtete vom Unfallort in Richtung Rathaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die unter (05231) 6090 Hinweise zum Unfall sowie dem flüchtigen Bus und Fahrer geben können.

