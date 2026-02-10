PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Zusammenstoß von Radfahrer und PKW - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, der sich bereits am 03.02.2026 gegen 18.20 Uhr an der Kreuzung Walhallastraße/Wasserfuhr ereignete, an welcher zu diesem Zeitpunkt die Ampel ausgefallen war. Ein 61-Jähriger aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem VW Tiguan auf der Walhallastraße und beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts in Richtung Wasserfuhr abzubiegen. Dafür hielt er vor einer Fußgängerfurt. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 56-jährigen Radfahrer aus Bad Salzuflen, der nach ersten Erkenntnissen aus Richtung Beetstraße kommend die Straße in Richtung Wasserfuhr überquerte. Der Radfahrer stürzte, blieb aber unverletzt. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 550 Euro. Der genaue Unfallhergang konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Das Verkehrskommissariat sucht daher Zeugen: Wer Hinweise zu dem geschilderten Verkehrsunfall geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

