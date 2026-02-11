Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht - Kind verletzt.

Lippe (ots)

Im Einmündungsbereich Dehlentruper Weg/Jerxer Straße flüchtete ein unbekannter Autofahrer am 05.02.2026 nach einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin und ihrem Kinderwagen. Gegen 13.10 Uhr überquerte die 27-Jährige mit ihrem 1-jährigen Kind im Kinderwagen den Dehlentruper Weg, als ein Auto mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit angefahren kam und den Kinderwagen touchierte. Aufgrund einer glatten Fahrbahn kam die Fußgängerin dadurch ins Rutschen und der Kinderwagen kippte um. Dabei erlitt das Kind leichte Verletzungen. Der Autofahrer oder die Autofahrerin hielt nicht an, um den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, sondern fuhr weiter. Es ist nicht auszuschließen, dass die Person im Auto den Unfall gar nicht bemerkt hat. Das Verkehrskommissariat bittet telefonisch unter (05231) 6090 um Zeugenhinweise zum Verkehrsunfall sowie dem flüchtigen Wagen und Fahrer oder Fahrerin.

