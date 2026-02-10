POL-LIP: Oerlinghausen. Sachbeschädigung an Bushaltestelle.
Lippe (ots)
Am Montag (09.02.2026) gegen 9 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle im Bereich Florence-Nightingale-Straße/Stukenbrocker. Unbekannte beschädigten eine Scheibe. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen richten ihre Hinweise bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.
