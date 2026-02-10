POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Tür an Hauptschule beschädigt.
Lippe (ots)
Unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (06. - 09.02.2026) ein Glaselement einer Eingangstür der Hauptschule im Niedernfeldweg. Die Tat wurde augenscheinlich mit Backsteinen begangen und führte zu einer gesprungenen Scheibe. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6.
