PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Mehrere E-Bikes im Innenstadtbereich gestohlen - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Am Freitag (06.02.2026) kam es im Innenstadtbereich von Lemgo an einem Altenheim sowie einer in der Nähe befindlichen Bushaltestelle zu Fahrraddiebstählen von hochwertigen E-Bikes. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise melden Sie bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.

Die Polizei rät: Schützen Sie Ihre Fahrräder gut vor einem Diebstahl. Dazu dienen zum Beispiel ein sicheres Schloss, ein geeigneter Abstellort, GPS-Tracking sowie individuelle Kennzeichen bzw. Rahmennummern. Weitere Tipps finden Sie auf unserer Internetseite: https://lippe.polizei.nrw/artikel/wie-sichere-ich-mein-fahrrad

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 11:32

    POL-LIP: Detmold. Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht - Kind verletzt.

    Lippe (ots) - Im Einmündungsbereich Dehlentruper Weg/Jerxer Straße flüchtete ein unbekannter Autofahrer am 05.02.2026 nach einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin und ihrem Kinderwagen. Gegen 13.10 Uhr überquerte die 27-Jährige mit ihrem 1-jährigen Kind im Kinderwagen den Dehlentruper Weg, als ein Auto mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit angefahren kam ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 12:59

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Zusammenstoß von Radfahrer und PKW - Polizei sucht Zeugen.

    Lippe (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, der sich bereits am 03.02.2026 gegen 18.20 Uhr an der Kreuzung Walhallastraße/Wasserfuhr ereignete, an welcher zu diesem Zeitpunkt die Ampel ausgefallen war. Ein 61-Jähriger aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem VW Tiguan auf der Walhallastraße und beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 12:28

    POL-LIP: Oerlinghausen. Sachbeschädigung an Bushaltestelle.

    Lippe (ots) - Am Montag (09.02.2026) gegen 9 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle im Bereich Florence-Nightingale-Straße/Stukenbrocker. Unbekannte beschädigten eine Scheibe. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen richten ihre Hinweise bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren