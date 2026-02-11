Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Mehrere E-Bikes im Innenstadtbereich gestohlen - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Am Freitag (06.02.2026) kam es im Innenstadtbereich von Lemgo an einem Altenheim sowie einer in der Nähe befindlichen Bushaltestelle zu Fahrraddiebstählen von hochwertigen E-Bikes. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise melden Sie bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.

Die Polizei rät: Schützen Sie Ihre Fahrräder gut vor einem Diebstahl. Dazu dienen zum Beispiel ein sicheres Schloss, ein geeigneter Abstellort, GPS-Tracking sowie individuelle Kennzeichen bzw. Rahmennummern. Weitere Tipps finden Sie auf unserer Internetseite: https://lippe.polizei.nrw/artikel/wie-sichere-ich-mein-fahrrad

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell