Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfallflucht, Sachbeschädigung, Diebstahl mit Waffe und Betrug

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Zapfhahn abgerissen und anschließend geflüchtet - Fahrer ermittelt

Am Dienstag, gegen 20:10 Uhr, vergaß ein 58-Jähriger nach dem Tankvorgang an einer Tankstelle in Untergruppenbach den Zapfhahn aus seinem Fahrzeug zu entfernen, fuhr los und riss in der Folge den Hahn vom Schlauch. Statt den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu melden, versuchte der Mann vergeblich die beiden Teile wieder zu verbinden und fuhr danach einfach weiter. Überwachungskameras konnten das Kennzeichen des Fahrzeugs aufzeichnen, woraufhin Polizeibeamte den Fahrer kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift antreffen konnten. Der Mann hat nun mit einer Anzeige wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu rechnen.

Heilbronn: Sachbeschädigung an geparktem Pkw - Zeugen gesucht Am Mittwoch, zwischen 13 und 15 Uhr, schlug ein unbekannter Täter mit einem Gegenstand die Heckscheibe eines geparkten BMW auf dem Parkplatz an der Heilbronner Neckarhalde ein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Weitere geparkte Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und bittet unter der Telefonnummer 07131 74790 um Hinweise.

Heilbronn: Diebstahl mit Waffe in Discounter - Tatverdächtiger festgenommen

Am Mittwochabend wurde ein 31-jähriger Mann in einem Discountermarkt in der Heilbronner Innenstadt festgenommen, nachdem er versuchte, eine Flasche Rum zu stehlen. Der Tatverdächtige wurde nach Verlassen des Kassenbereichs vom Ladendetektiv auf den beobachteten Diebstahl angesprochen, woraufhin es zu einem Gerangel kam und der Mann versuchte zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung gelang es dem Ladendetektiv jedoch, den 31-Jährigen zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes konnte ein Messer in dessen Rucksack aufgefunden werden. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls mit einer Waffe zu rechnen.

Heilbronn: Senior wird Opfer von Telefonbetrügern - Zeugen gesucht

Am Montag wurde ein Heilbronner Senior telefonisch von Betrügern kontaktiert, die ihn dazu verleiteten Wertgegenstände und Bargeld herauszugeben. Der Täter gab sich telefonisch als Polizeioberkommissar des Polizeireviers Stuttgart aus und teilte dem Angerufenen mit, dass dessen Sohn in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Um eine Inhaftierung des Sohnes zu verhindern, sollte der Geschädigte eine Kaution von 75.000 Euro zahlen. Im weiteren Verlauf des Telefonats übernahm eine Frau das Gespräch, die sich als Sekretärin vorstellte. Diese forderte den Senior auf, Bargeld und Wertgegenstände zu sammeln. Der Geschädigte befolgte die Anweisung und übergab die in einen Korb gepackten Wertgegenstände gegen 17 Uhr in der der Peter-Heinrich-Merckle-Straße an einen männlichen Abholer. Dieser verließ daraufhin die Örtlichkeit und ging in Richtung Binswanger Straße. Er wird wie folgt beschrieben: - Männlich, ca. 25-30 Jahre alt - Ca. 1,80 Meter groß, schlank - seitlich kurz rasierte dunkle Haaren und mittellangem, nach hinten gekämmtem Deckhaar - Trug einen zweigeteilten Anzug mit weißem Hemd - mitteleuropäischer Phänotyp, helle Hautfarbe Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Informationen zu der beschriebenen Person oder der durchgeführten Übergabe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden. Wichtiger Hinweis der Polizei: - Betrüger versuchen häufig, mit unrealistischen oder dringenden Geschichten Geld zu erlangen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die deutsche Polizei wird Sie nie zur Zahlung einer Kaution auffordern. - Im Zweifel legen Sie auf und rufen Sie die Polizei unter der bekannten Notrufnummer 110 an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell