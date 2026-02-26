Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Lebensmittelverkaufswagen bei Kontrolle beanstandet

Heilbronn (ots)

Diestelhausen: Lebensmittelverkaufswagen bei Kontrolle beanstandet Am Donnerstagmorgen wurde erneut ein Lebensmittelverkaufswagen im Main-Tauber-Kreis bei einer Kontrolle beanstandet. Nachdem Beamte der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim bereits am 13. Februar bei der Kontrolle eines Lebensmittelverkaufswagens unter anderem Mängel bei der Kühlung der Lebensmittel festgestellt hatten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6217752), kontrollierten Polizisten des Polizeireviers Tauberbischofsheim am Donnerstag gegen 8:30 Uhr an der Bundesstraße 290 bei Distelhausen einen Wagen derselben Firma. Im Rahmen dieser Maßnahme wurden erneut mehrere ungekühlte Haxen und Hähnchen in einem Kühlschrank aufgefunden. Außerdem hingen bei der Kontrolle noch Lebensmittel vom Vortag, ebenfalls ungekühlt, auf den Spießen. Insgesamt ließ auch der hygienische Zustand des Innenraums zu wünschen übrig. Daher wurde das Veterinäramt Bad Mergentheim informiert und ein Lebensmittelkontrolleur kam vor Ort. Dieser erteilte die Auflage, alle Hähnchen und Haxen in seinem Beisein zu vernichten und den Verkaufswagen im gesäuberten Zustand beim Veterinäramt vorzuführen. Zudem wird durch das Veterinäramt geprüft, ob es sich bei dem erneuten Verstoß noch um eine Ordnungswidrigkeit oder bereits um eine Straftat handelt.

