POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall mit Leichtkraftrad, mit fünf statt sechs Reifen unterwegs-Lkw-Fahrer gefährdet Verkehrssicherheit auf der A6

Dörzbach: Zweiradfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Autofahrer betrunken

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend bei Dörzbach. Gegen 19:40 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem VW Sharan auf der Kreisstraße 2310 von Hohenrot in Richtung Einmündungsbereich zur Landesstraße 1022 unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 19-Jährige mit ihrer Yamaha die L1022 von Jagstberg in Richtung Hermuthausen. Vermutlich übersah der VW-Fahrer beim Abbiegen auf die L1022 die heranfahrende und vorfahrtsberechtigte Zweiradfahrerin, weshalb die Fahrzeuge im Einmündungsbereich kollidierten. Die junge Frau stürzte, zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 60-Jährigen, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 0,7 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

A6/Bretzfeld: Mit fünf statt sechs Reifen unterwegs - Lkw-Fahrer gefährdet Verkehrssicherheit auf der A6 Mit fünf statt sechs Reifen war am Mittwochnachmittag der 42-jährige Fahrer eines Sattelzuggespanns auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld unterwegs. Kurz vor 14 Uhr war der Mann mit seinem Gespann auf der A6 unterwegs - allerdings mit einem Reifen weniger an seinem Gespann als vorgeschrieben, weshalb das Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Bretzfeld von einer Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes Weinsberg kontrolliert wurde. Zuvor hatten Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug gemeldet, da am Sattelauflieger hinten links ein Reifen fehlte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrer bereits zuvor einen Schaden an der Radnabe des letzten linken Reifens festgestellt. Ein Service-Team demontierte den beschädigten Reifen - und nahm ihn gleich mit. Trotz des fehlenden Reifens setzte der 42-Jährige seine Fahrt fort - mit rund 14 Tonnen Blumenerde an Bord. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der mittlere linke Reifen deutlich wärmer war als sein Pendant auf der gegenüberliegenden Seite - ein klares Zeichen für Überlastung. Zudem war der Auflieger aufgrund des fehlenden Reifens sichtbar nach links geneigt. Die Gefahrenlage war offensichtlich: Ein fehlender Reifen bedeutet ungleichmäßige Lastverteilung, erhöhte Belastung der übrigen Reifen, verändertes Fahrverhalten und ein erheblich gesteigertes Risiko für Reifenschäden oder sogar Kontrollverlust - insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Nach Belehrung räumte der Fahrer den Verstoß ein. Er leistete eine Sicherheitsleistung in Höhe von 185 Euro. Die Fahrzeugdokumente wurden bis zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit einbehalten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin: Technische Mängel insbesondere an schweren Nutzfahrzeugen sind keine Bagatelle. Bereits ein fehlender Reifen kann gravierende Folgen haben - nicht nur für den Fahrer selbst, sondern für alle Verkehrsteilnehmer. Wer mit einem nicht vorschriftsmäßigen Fahrzeug unterwegs ist, riskiert Menschenleben.

