Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Erneut Wahlplakate beschädigt und Unfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Heilbronn (ots)

Hardheim/Walldürn: Erneut Wahlplakate beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten zu Wochenbeginn Wahlplakate in Hardheim und Walldürn. Im Rahmen einer Streifenfahrt stellten die Beamten die heruntergerissenen Plakate am Ortseingang von Hardheim vor der Eisenbahnunterführung und in der Walldürner Dr.-Rudolf-Schick-Straße, gegenüber dem Bahnhof Walldürn, fest. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 120 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den Verursachern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Buchen: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 55.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen in Buchen. Gegen 10:30 Uhr war ein 87-Jähriger mit seinem Toyota in der Max-Born-Straße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit der der Carl-Benz-Straße vermutlich den heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten Seat eines 58-Jährigen übersah. Die Fahrzeuge kollidierten wobei sich der Toyota-Fahrer sowie die 57-Jährige Beifahrerin im Seat leichte Verletzungen zuzogen. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht von Nöten. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell