Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zeugen nach möglichem Unfall gesucht

Heilbronn (ots)

Lauffen: Frau leblos in Wohnung aufgefunden - Zeugen nach möglichem Unfall gesucht

Am Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, wurde die Polizei informiert, dass eine 56-jährige Frau leblos in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Frau laut eigenen Angaben am Vortag in Lauffen am Neckar von einem Auto angefahren und daraufhin gestürzt sei. Der Vorfall soll sich zwischen 10:20 und 10:40 Uhr im Bereich der Raiffeisenstraße ereignet haben, als sie durch die dortige Bahnunterführung ging. Der Fahrer des Fahrzeugs soll nach dem Vorfall seine Fahrt fortgesetzt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich die Frau trotz des Vorfalls weiter zu ihrem Ziel. Auf dem Weg dorthin stürzte sie erneut. Zwei bislang unbekannte Passanten sollen ihr daraufhin geholfen und sie bis zu ihrer Zieladresse in der Körnerstraße begleitet haben. Dort berichtete sie von dem Vorfall, soll aber vehement die Verständigung eines Rettungsdienstes oder der Polizei abgelehnt haben. Schließlich fuhr sie mit einem Taxi nach Hause und wurde am nächsten Morgen von Angehörigen leblos aufgefunden. Da ein kausaler Zusammenhang zwischen dem möglichen Unfall und dem Versterben der 56-Jährigen derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Die Ermittler suchen insbesondere nach den beiden Passanten, die der 56-jährigen Frau am Dienstag zwischen 10:20 und 10:40 Uhr geholfen haben. Zudem werden Zeugen gesucht, die den weißen Fiat 500 der Frau zwischen 10:10 und 10:30 Uhr auf der Strecke zwischen Meimsheim und Lauffen gesehen haben oder den mutmaßlichen Vorfall in der Raiffeisenstraße beziehungsweise den angeblichen Unfall in der Bahnunterführung beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

