POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Mann in Gewahrsam genommen, Kupferkabel gestohlen, Einbruch und Sachbeschädigung

Neckarsulm: Mann in Gewahrsam genommen

Am Dienstagabend musste ein stark alkoholisierter 43-Jähriger in Obereisesheim durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der Mann schrie gegen 22 Uhr lauthals und mit nacktem Oberkörper auf der Hauptstraße herum und hämmerte gegen die Glasscheibe einer Bankfiliale. Da er sich auch durch die Polizeibeamten nicht beruhigen ließ und aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht mehr verkehrsfähig war, musste er die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen.

Heilbronn: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter mehrere Rollen Kupferkabel von einer Baustelle am Bildungscampus Heilbronn. Das Gesamtgewicht der Kabel liegt bei rund 200 Kilogramm. Der Wert wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise zum Diebstahl nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Einbruch in Optikerladen - Zeugen gesucht

Am frühen Mittwochmorgen verschaffte sich ein bislang Unbekannter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Optikers in der Heilbronner Sülmerstraße. Vermutlich da er im Inneren die Alarmanlagen auslöste, flüchtete der Täter ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die gegen 4 Uhr verdächtige Beobachtungen rund um das Optikergeschäft gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Bad Friedrichshall: Fahrzeuge durch Kratzer beschädigt - Zeugen gesucht

Am Dienstag wurden in Bad Friedrichshall- Kochendorf insgesamt sechs geparkte Pkw durch unbekannte Täter zerkratzt. Die Fahrzeuge standen im Walderseeweg und wurden im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 16 Uhr beschädigt. Der verursachte Sachschaden wird auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

