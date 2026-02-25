Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall unter Alkoholeinfluss

Main-Tauber-Kreis (ots)

Creglingen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Auf der Landesstraße 1020 bei Creglingen kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem mutmaßlich alkoholbedingten Verkehrsunfall. Ein 58-Jähriger war gegen 2:40 Uhr mit seinem Citroen bei Nebel in Richtung Rothenburg unterwegs, als er alleinbeteiligt von der Straße abkam. Der Wagen kippte daraufhin auf die Seite. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da er nach Alkohol roch, wurde mit ihm im Krankenhaus ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von über 1,1 Promille an, weshalb der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die daran entstandenen Schäden können derzeit noch nicht beziffert werden.

