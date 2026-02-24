PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Einbruchsversuch, Wahlplakate beschädigt und Diebstahl von Pkw

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Einbruchversuch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Samstag bis Montag versuchten Unbekannte in eine Bäckerei in der Babstadter Straße in Bad Rappenau einzubrechen. Die Täter versuchten eine Tür mit einem unbekannten Werkzeug aufzubrechen, was jedoch misslang. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Bad Rappenau: Wahlplakate beschädigt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden im Kreisverkehr Schlossarkaden in Bad Rappenau mehrere Wahlplakate beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Lauffen a.N.: Audi gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Dienstag einen Audi Q5 der vor einer Doppelhaushälfte im Kirschenweg in Lauffen abgestellt war. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

  • 24.02.2026 – 10:23

    POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall

    Hohenlohekreis (ots) - A6/Öhringen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Fahrer alkoholisiert Am Sonntagmorgen kam es gegen 07:50 Uhr auf der Autobahn 6 bei Öhringen in Fahrtrichtung Mannheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Citroen verlor vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in Verbindung mit den nassen Fahrbahnverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zunächst kollidierte er mit der Mittelschutzplanke, wurde abgewiesen und prallte rund ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 09:36

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch in Gießerei und Verletzter nach Unfall

    Heilbronn (ots) - Walldürn-Rippberg: Zeugen nach Einbruch in Gießerei gesucht Zwei bisher Unbekannte verschafften sich am Samstagabend unberechtigt Zutritt zu einer Gießerei in Rippberg. Gegen 20:15 Uhr näherten sich die beiden Personen zu Fuß an das Gebäude in der Amorbacher Straße an. Anschließend wurde die Tür zur Gattierungshalle gewaltsam geöffnet und ...

    mehr
