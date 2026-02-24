Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Einbruchsversuch, Wahlplakate beschädigt und Diebstahl von Pkw

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Einbruchversuch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Samstag bis Montag versuchten Unbekannte in eine Bäckerei in der Babstadter Straße in Bad Rappenau einzubrechen. Die Täter versuchten eine Tür mit einem unbekannten Werkzeug aufzubrechen, was jedoch misslang. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Bad Rappenau: Wahlplakate beschädigt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden im Kreisverkehr Schlossarkaden in Bad Rappenau mehrere Wahlplakate beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Lauffen a.N.: Audi gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Dienstag einen Audi Q5 der vor einer Doppelhaushälfte im Kirschenweg in Lauffen abgestellt war. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell