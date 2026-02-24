Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch in Gießerei und Verletzter nach Unfall

Heilbronn (ots)

Walldürn-Rippberg: Zeugen nach Einbruch in Gießerei gesucht Zwei bisher Unbekannte verschafften sich am Samstagabend unberechtigt Zutritt zu einer Gießerei in Rippberg. Gegen 20:15 Uhr näherten sich die beiden Personen zu Fuß an das Gebäude in der Amorbacher Straße an. Anschließend wurde die Tür zur Gattierungshalle gewaltsam geöffnet und diese für knapp 10 Minuten betreten. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Die beiden Einbrecher werden wie folgt beschrieben: Person 1: - Vermutlich männlich - Kräftige Statur - Trug eine blaue Jogginghose mit einem Kreisemblem auf Höhe des linken Oberschenkels und einem Schriftzug im Bereich der linken Wade, eine schwarze Jacke mit Kapuze und darunter einen blauen Kapuzenpullover, grüne Sneaker, schwarze Wollmütze, blauer Schlauchschal, blaue Handschuhe Person 2: - Vermutlich männlich - Kräftige Statur - Trug eine schwarze lange Hose, eine helle Jacke ohne Kapuze, einen blauen Kapuzenpullover, blaue Sneaker, schwarze Wollmütze mit Emblem im Stirnbereich, blaue Handschuhe Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Amorbacher Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen die beiden Personen aufgefallen sind. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06282 926660 an den Polizeiposten Walldürn.

Adelsheim: Von der Fahrbahn abgekommen - Eine Person verletzt Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen bei Adelsheim. Gegen 7:50 Uhr war ein 69-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße 292 von Adelsheim in Richtung Schefflenz unterwegs, als er vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Eine zu diesem Zeitpunkt in ihrem Mercedes entgegenkommende 29-Jährige konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver nach links verhindern. Der 69-Jährige kam im weiteren Verlauf mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, wo der Mercedes mit einer Mauer kollidierte und anschließend quer auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell