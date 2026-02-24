Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Mutmaßlich gewerbsmäßiger Kleiderdieb in U-Haft

Am Samstag, den 20.02.26, kam es in Wertheim zur Festnahme eines 64-jährigen Osteuropäers, der im dringenden Verdacht steht, gewerbsmäßig Ladendiebstähle begangen zu haben, bei denen er hochwertige Markenkleidung entwendete. Anlass der Festnahme bot ein aufmerksamer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes im Wertheim Village, der den 64-Jährigen von einem zurückliegenden mutmaßlichen Diebstahlversuch Anfang Februar 2026 wiedererkannte. In der nachfolgenden Verkehrskontrolle des Pkw des Tatverdächtigen im Nahbereich des Outlets konnten in dessen Innenraum eine Vielzahl hochwertiger Kleidungsstücke sowie Diebstahlsicherungen und entsprechendes Werkzeug, um diese zu lösen, aufgefunden werden. Der Mann räumte im Rahmen der Kontrolle den Diebstahl eines Paars Herrenschuhe und einer Designerjacke am 20.02.26 im Gesamtwert von 430,90 Euro ein. Aufgrund weiterer neuwertiger Kleidungsstücke im Fahrzeug des Osteuropäers, deren Gesamtwert auf etwa 8.000 Euro geschätzt wird, sowie einiger Indizien für mögliche Taten, aus denen diese resultiert haben könnten, wurden die potenziellen Beweismittel in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mosbach durch die eingesetzten Beamten vor Ort beschlagnahmt. Außerdem erfolgte in Kooperation mit dem Tatverdächtigen die Durchsuchung seines Pkw sowie die Sicherstellung mehrerer Mobiltelefone. Des Weiteren wurde der Mann vorläufig festgenommen. Da der 64-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat und darüber hinaus in der Vergangenheit bereits mehrfach mit einschlägigen Straftaten polizeilich in Erscheinung trat, wurde aufgrund der Beweislage ein Untersuchungshaftbefehl beantragt. Dieser wurde infolge einer Vorführung beim Amtsgericht Mosbach am nächsten Tag, den 21.02.26, gegen 13 Uhr durch den zuständigen Haftrichter in Vollzug gesetzt.

