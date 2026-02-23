Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Beschädigte Wahlplakate, Einbrüche, Schüsse auf Pkw und gefährliches Überholmanöver

Heilbronn (ots)

Nordheim: Mehrere Wahlplakate beschädigt - Zeugen gesucht

In Nordheim wurden in einem bislang unbekannten Zeitraum vor Samstagmorgen mehrere Wahlplakate beschädigt. Die Plakate waren in der Lauffener Straße sowie in der Hauptstraße angebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Ellhofen: Einbruch in zwei Wohnhäuser - Zeugen gesucht

In Ellhofen verschafften sich am Samstagnachmittag zwischen 14 Uhr und 20 Uhr bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnhäusern. Die Taten ereigneten sich in der Bergstraße sowie in der Lehrener Straße. Die Gebäude wurden durchsucht und Wertgegenstände entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Bergstraße oder der Lehrener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Leingarten-Schluchtern: Zeugen nach Schüssen auf fahrende Auto gesucht

In Leingarten-Schluchtern kam es am Sonntag gegen 15:10 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. In der Parkstraße, auf Höhe der Mehrparteienhäuser mit den Hausnummern 64 bis 72, hörte eine 47-jährige Autofahrerin während der Fahrt plötzlich zwei laute Einschläge an ihrer Windschutzscheibe. Nachdem sie ihr Fahrzeug überprüft hatte, stellte sie zwei entsprechende Beschädigungen fest.

Vor Ort konnten zwei Metallkugeln mit einem Durchmesser von etwa sechs Millimetern aufgefunden und sichergestellt werden. Mit was die Kugeln abgefeuert wurden ist bislang unklar. Die Geschosse durchdrangen die Scheibe nicht, verletzt wurde niemand. Zeugen, die am Sonntagnachmittag im Bereich der Parkstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zum Schützen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Lauffen am Neckar: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Sonntag gegen 16:45 Uhr, kam es auf der Landesstraße 1103 im Bereich des Kreisels zwischen Hausen an der Zaber und Lauffen am Neckar zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Die 30-jährige Fahrerin eines schwarzen VW Polo war von Meimsheim in Richtung Lauffen unterwegs, als ihr in einer Linkskurve ein weißer Pkw, vermutlich ein SUV, auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der weiße Pkw einen grauen beziehungsweise silbernen Kombi überholt, obwohl der Gegenverkehr nicht ausreichend einsehbar war. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, leitete die 30-Jährige eine Gefahrenbremsung ein und wich nach rechts aus. Dabei wurde die vordere rechte Felge ihres Fahrzeugs beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 750 Euro. Der Fahrer des weißen Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Möglicherweise kam es auch zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, insbesondere der Fahrer des überholten grauen oder silbernen Kombis, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

