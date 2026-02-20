PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Brand

Landkreis Heilbronn (ots)

Kirchardt: Brand in Wohnung mit tödlichem Ausgang - Mann verstorben

Am Freitagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, wurde ein Brand in einer Wohnung im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Ringstraße in Kirchardt gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und das Gebäude belüften. Bei der anschließenden Überprüfung des Hauses fanden die Einsatzkräfte eine männliche Person leblos vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und den Umständen des Todes aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 13:37

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung an Wahlplakat und Einbruch

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Buchen: Sachbeschädigung an Wahlplakat - Zeugenaufruf Im Rahmen der Streifentätigkeiten stellten Beamte des Polizeireviers Buchen am Donnerstag gegen 9:30 Uhr ein beschädigtes Wahlplakat in der Mühltalstraße in Buchen fest. Das Plakat wurde ursprünglich an einer Straßenlaterne befestigt und durch Unbekannte ab- und eingerissen. ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 13:33

    POL-HN: Bad Mergentheim: Nachtrag zur gestrigen Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

    Main-Tauber-Kreis (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Bad Mergentheim in der Doktor-Schier-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei soll es unter anderem zum Einsatz einer Machete und einer Schreckschusswaffe gekommen sein (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6220602). Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:39

    POL-HN: Weikersheim-Laudenbach: Unfallgeschehen beim Faschingsumzug

    Weikersheim-Laudenbach (ots) - Unfall bei Faschingsumzug in Weikersheim-Laudenbach - Richtigstellung! Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen des Polizeipostens Weikersheim in Bezug auf einen Unfall am Sonntagnachmittag beim Faschingsumzug in Weikersheim-Laudenbach, stellt sich das Unfallgeschehen entgegen unserer ersten Berichterstattung anders dar. Nach derzeitigem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren