POL-HN: Landkreis Heilbronn: Brand

Landkreis Heilbronn (ots)

Kirchardt: Brand in Wohnung mit tödlichem Ausgang - Mann verstorben

Am Freitagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, wurde ein Brand in einer Wohnung im Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Ringstraße in Kirchardt gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und das Gebäude belüften. Bei der anschließenden Überprüfung des Hauses fanden die Einsatzkräfte eine männliche Person leblos vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und den Umständen des Todes aufgenommen.

