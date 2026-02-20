Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Bad Mergentheim: Nachtrag zur gestrigen Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Bad Mergentheim in der Doktor-Schier-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei soll es unter anderem zum Einsatz einer Machete und einer Schreckschusswaffe gekommen sein (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6220602). Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 bei der Dienststelle zu melden.

