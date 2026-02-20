Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Auseinandersetzung mit Machete und Schreckschusswaffe sowie Verkehrsunfälle

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Zahlreiche Einsatzkräfte bei Auseinandersetzung

Anwohner der Bad Mergentheimer Doktor-Schier-Straße wurden Donnerstagnacht von einer lautstarken Auseinandersetzung aufgeschreckt. Mehrere Zeugen hatten gegen 23 Uhr die Polizei informiert, dass Schüsse gefallen seien und Personen mit Macheten aufeinander losgingen. Zahlreiche Polizeistreifen machten sich daraufhin auf den Weg. Beim Eintreffen stellten die Beamten fest, dass es zwischen zwei Personengruppen vermutlich aufgrund persönlicher Streitigkeiten zu einer Auseinandersetzung kam, bei welcher eine Person mit einer Machete verletzt wurde. Zudem schoss eine andere Person mehrfach mit einer Schreckschusspistole. Die Ermittler sicherten zahlreiche Spuren. Ein Mann musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Weikersheim/Lauda-Königshofen: Verkehrsunfälle auf winterglatten Straßen

Am Donnerstagmorgen kam es im Main-Tauber-Kreis zu zahlreichen witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Bei zwei Unfällen in Weikersheim und Lauda-Königshofen fielen die Schäden besonders hoch aus. Gegen 7:30 Uhr fuhr ein 22-Jähriger bei Weikersheim mit seinem VW Caddy von Schäftersheim in Richtung Nassau, als er auf der schneebedeckten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Heck des Caddys brach aus, woraufhin der Wagen gegen einen entgegenkommenden VW Passat geschleudert wurde. Auch dieser geriet durch die Wucht des Aufpralls ins Schleudern, kam von der Straße ab und kippte in den Straßengraben. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich auf schätzungsweise rund 20.000 Euro. Auf der Kreisstraße 2847 bei Lauda-Königshofen geriet eine 33-Jährige gegen 8:30 Uhr mit ihrem Audi ins Schleudern. Der Wagen kollidierte mit dem entgegenkommenden BMW eines 42-Jährigen, der nach dem Aufprall von der Straße abkam. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich auf insgesamt rund 40.000 Euro. Bei beiden Unfällen wurde niemand verletzt.

