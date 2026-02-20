Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Hauptzollamt Hannover: Zöllnerin aus Pattensen erhält Auszeichnung der Weltzollorganisation

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Weltzollorganisation verleiht "Certificate of Merit" an Zollamtfrau Monika Jorzik

Eine Zöllnerin des Prüfungsdienstes des Hauptzollamts Hannover, Zollamtfrau Monika Jorzik, erhielt am 19. Februar 2026 feierlich ein Zertifikat der Weltzollorganisation als Auszeichnung für besondere Dienste für die internationale Zoll-Gemeinschaft.

Das Zertifikat der WZO steht in diesem Jahr unter dem Motto "Customs protecting society through vigilance and commitment" (Der Zoll schützt die Gesellschaft durch Wachsamkeit und Engagement). Frau Jorzik, die in ihrer eigentlichen Beschäftigung in der Außenprüfung im Bereich Zoll- und Präferenzprüfungen tätig ist, hatte direkt in zwei Bereichen besonderes Engagement gezeigt.

Neben ihrem Einsatz im Umweltteam des Hauptzollamts, durch welches in diesem die Einführung eines Umweltmanagementsystems nach EMAS (Eco-Management und Audit Scheme) erfolgen konnte, hat Frau Jorzik auch für den Prüfungsdienst und somit für all ihre Kolleginnen und Kollegen bundesweit eine enorme Arbeitshilfe entwickelt. Mit einem Datenanalyse- und Auswertetool, das insbesondere große Datenmengen auswertet, analysiert und visualisiert, hat Frau Jorzik eine Vorlage erstellt, in der automatisiert auch aus anderen Anwendungen des Zolls und aus den Finanzbuchhaltungsdaten der Unternehmen Daten importiert und visuell aufbereitet werden können.

"Durch die Vorlage ist es möglich einen risikoorientierten Prüfungsansatz zu finden sowie Prüfungsschwerpunkte zu setzen. Insbesondere erste Auswertungen, Abweichungen und Risiken in den Daten sowie die grafische Darstellung (z.B. Zeitreihenanalyse) der Einfuhrdaten werden dabei automatisiert durchgeführt. Das ist auch gerade für neue Kolleginnen und Kollegen in der Außenprüfung eine Erleichterung", so Monika Jorzik.

Durch die Außenprüfungen der Zöllnerinnen und Zöllner bei Wirtschaftsbeteiligten vor Ort kann unter anderem festgestellt werden, ob bei Einfuhren die Steuern korrekt festgesetzt und alle Bestimmungen für den Warenverkehr über die Grenze ordnungsgemäß eingehalten wurden.

"Die besondere Auszeichnung hat sich Frau Jorzik redlich verdient", so Doris Schmidt, Leiterin des Hauptzollamts Hannover. "Eine so hohe Motivation und auch das Engagement sich mit Programmierung und einem neuen System während des zusätzlich nebenbei normal weiterlaufenden Dienstbetriebs auseinanderzusetzen, hat wirklich hohe Anerkennung verdient. Es erfüllt mich mit Stolz, dass durch die Arbeit von Frau Jorzik auch bundesweit Zöllnerinnen und Zöllner eine Arbeitserleichterung geschaffen werden konnte."

Original-Content von: Hauptzollamt Hannover, übermittelt durch news aktuell