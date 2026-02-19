Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Verkehrskontrollen zur Faschingszeit, überwiegend verantwortungsbewusste Fahrzeugführer

Polizeipräsidium Heilbronn (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Weinsberg hat während der diesjährigen Faschingsfeierlichkeiten im Zeitraum vom 06.02.2026 bis 17.02.2026 im gesamten Präsidiumsbereich gezielte Fahrzeugkontrollen durchgeführt, um alkohol- und drogenbeeinflusste Fahrzeugführer zu identifizieren. Insgesamt haben 42 Kontrollkräfte der VPI Weinsberg in den Kreisen Heilbronn, Main-Tauber, Hohenlohe und Neckar-Odenwald in der Nähe von Veranstaltungsorten insgesamt acht Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden rund 172 Fahrzeuge kontrolliert. Ermutigend war, dass viele Verkehrsteilnehmer verantwortungsbewusst handelten und auf Fahrgemeinschaften oder Taxis zurückgriffen, anstatt selbst zu fahren. Trotzdem wurden drei alkoholbeeinflusste und drei drogenbeeinflusste Fahrzeugführer festgestellt. Neben diesen Ergebnissen wurden an mehreren Tagen auch 21 Ordnungswidrigkeiten, sowie ein Verstoß gegen die Abgabeordnung, angezeigt. Zwei Fahrzeuge wurden aufgrund Erlöschens der Betriebserlaubnis sowie Verdacht eines Betruges, sichergestellt. Es wurden mehrere Verstöße gegen Ladungssicherungen festgestellt. Bei insgesamt sechs Fahrzeugen musste die Weiterfahrt untersagt werden. Aufgrund technischer Mängel wurde an mehreren Fahrzeugen Mängelberichtsverfahren eingeleitet. Darüber hinaus kam es zu einer Festnahme aufgrund eines Haftbefehls wegen Urkundenfälschung. Die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg betont die Wichtigkeit von verantwortungsvollem Verhalten im Straßenverkehr, insbesondere während von Feierlichkeiten und Veranstaltungen und wird weiterhin Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell