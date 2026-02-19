PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt und Landkreis Heilbronn: Ladendieb leistet Widerstand und Wahlplakat beschädigt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Jugendlicher Ladendieb leistet Widerstand

Nach einem Ladendiebstahl am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, in der Heilbronner Kilianstraße versuchte der 13-jährige Tatverdächtige, sich durch Flucht einer Personalienfeststellung zu entziehen. Nach etwa 10 Metern konnte der Jugendliche von den Polizisten eingeholt werden. Um eine weitere Flucht zu verhindern, sollte er mit Handschellen fixiert werden, leistete jedoch erheblichen Widerstand. Ein Beamter wurde hierbei an der Hand verletzt. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 13-Jährige einem Angehörigen übergeben.

Gundelsheim: Wahlplakat durch Brandstiftung beschädigt - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, gegen 21:20 Uhr, wurde in der Heilbronner Straße in Gundelsheim ein Wahlplakat beschädigt. Unbekannte Täter entzündeten das Plakat vermutlich mit einem Brandbeschleuniger. Nachdem der Brand gelegt wurde, entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden am Plakat wird auf einen niedrigen Betrag geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

