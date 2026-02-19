PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Brand

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Brand in unbewohntem Reihenhaus - Sachschaden von 250.000 Euro

Am frühen Donnerstagmorgen geriet ein unbewohntes Reihenhaus in der Rosenau in Heilbronn aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer wurde gegen 3:30 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Erdgeschoss bereits in Vollbrand und die Flammen drohten auf das angrenzende Gebäude überzugreifen. Der Feuerwehr gelang es jedoch das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen und so eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Nach etwa einer Stunde war der Brand gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Heilbronn hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Neben Polizei waren 58 Feuerwehrkräfte und drei Rettungswagenbesatzungen waren im Einsatz.

