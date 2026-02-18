Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Faschingsveranstaltungen 2026: Polizei Heilbronn sichert mit hohem Personalaufwand die Veranstaltungen

Polizeipräsidium Heilbronn (ots)

Vom "Schmutzigen Donnerstag" bis zum Aschermittwoch begleitete die Polizei Heilbronn mit rund 220 Kräften insgesamt 35 Faschingsveranstaltungen im gesamten Zuständigkeitsbereich. Auch dank der starken Präsenz und einem konsequenten, niederschwelligen Einschreiten verliefen die Veranstaltungen insgesamt ruhig. Es kam überwiegend zu veranstaltungstypischen Einzeldelikten, wie Diebstählen von mitgeführten Wertsachen, Alkoholintoxikation oder damit verbundenen Platzverweisen. Die Polizei setzte umfangreiche personelle Ressourcen ein, um die Sicherheit der Veranstalter und Besucher zu gewährleisten und Störungen frühzeitig zu verhindern beziehungsweise zu beseitigen.

Besondere Vorkommnisse

Unfall bei Faschingsumzug in Weikersheim-Laudenbach - Zeugenaufruf

Ein 17-Jähriger stürzte am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr, während des Umzugs von einem Umzugswagen und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise können an den Polizeiposten Weikersheim, unter der Telefonnummer 07934 99470, gerichtet werden.

Körperverletzung bei Faschingsveranstaltung in Boxberg-Wöchingen

In der Sporthalle am Kirchweg in Boxberg-Wöchingen kam es am Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 36-jähriger Mann schlug einen 35-Jährigen mit der Faust, sodass dieser zu Boden fiel. Der 35-Jährige schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und wurde lebensgefährlich verletzt. Trotz der Flucht des Täters konnte dieser identifiziert und im weiteren Verlauf festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Mulfingen: Falschgeld in Umlauf gebracht

Am Samstag wurde auf einer Faschingsveranstaltung in Mulfingen Falschgeld in Umlauf gebracht. Die Polizei konnte den Vorfall aufklären. Weitere Informationen wurden bereits in einer separaten Pressemitteilung veröffentlicht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6217777).

Hoheitsabzeichen an falscher "Polizeiuniform" in Haßmersheim

Am Samstagabend, gegen 21:40 Uhr, wurde in der Gemeindehalle Haßmersheim ein 53-jähriger Mann gemeldet, der in einer täuschend echt aussehenden Polizeiuniform auftrat. Der Mann konnte durch die echte Polizei angetroffen werden. Das Hoheitsabzeichen der Bundespolizei an seiner Uniform wurde sichergestellt. Die übrige Ausrüstung des Mannes bestand aus allgemeiner Security- und Outdoorausstattung, ohne Amts- oder Hoheitsabzeichen. Der 53-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Missbrauchs von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen rechnen.

