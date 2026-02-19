PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Gefährdung im Straßenverkehr und Sachbeschädigungen an Wahlplakaten

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Gefährdung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Am Mittwochabend meldete ein Zeuge ein gefährliches Überholmanöver, ausgehend von einem weißen Peugeot 108, welches dazu führte, dass der entgegenkommende Verkehr stark abbremsen musste. Der Vorfall soll sich kurz vor 20 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Buchen, zwischen den Parkplätzen "Rüdtsches Eck" und "Runder Tisch" in Fahrtrichtung Buchen ereignet haben. In diesem Bereich ist die Straße in Fahrtrichtung Buchen einspurig und im Gegenverkehr zweispurig, in der Mitte ist eine doppelte durchgezogene Linie. Der mutmaßliche Überholer, ein 20-Jähriger in einem Peugeot, konnte im weiteren Verlauf durch die Polizei anghalten und kontrolliert werden. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Fahrzeuglenker, insbesondere aus dem Gegenverkehr, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 auf der Dienststelle zu melden.

Hüffenhardt: Sachbeschädigung an Wahlplakaten - Zeugen gesucht

Zwischen dem Dienstag, 17 Uhr und dem Mittwochmorgen wurden in der Mühlbacher Straße in Hüffenhardt zwei große Wahlplakate beschädigt. Bislang Unbekannte bemalten die Banner mit silberner Lackfarbe. Der entstandene Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim ermittelnden Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

