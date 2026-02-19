Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Wahlplakate beschädigt, Fußgängerin angefahren, totes Lamm entsorgt - Zeugenaufruf

Niederstetten/ Lauda-Königshofen: Wahlplakate beschädigt

Unbekannte beschädigten in den vergangenen Tagen Wahlplakate in Niederstetten und Lauda-Königshofen. In der Oberstetter Straße in Niederstetten wurde am Mittwochvormittag ein beschädigtes Plakat entdeckt. Unbekannte hatten das 3 Meter auf 5 Meter große Plakat abgerissen und dadurch zerstört. In Lauda-Königshofen, Gerlachsheim, rissen Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag zwei in der Würzburger Straße angebrachte Plakate von einem Laternenmast. Zeugenhinweise nehmen im Fall aus Niederstetten der Polizeiposten Weikersheim, Telefon 07934 99470, und im Fall aus Gerlachsheim der Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343 62130, entgegen.

Wertheim: Fußgängerin von Pkw angefahren

Bei Wertheim wurde am Mittwochmorgen eine Fußgängerin bei einem Unfall verletzt. Ein 54-Jähriger fuhr gegen 6 Uhr auf der Landesstraße 508 von Kreuzwertheim in Richtung Wertheim. An einer Fußgängerampel an der Kreuzung mit der Bestenheider Landstraße übersah er vermutlich, dass die Ampel für ihn rot zeigte. In Folge dessen touchierte er die 17-jährige Fußgängerin, die zeitgleich die Ampel überqueren wollte. Die Jugendliche wurde leicht verletzt und von Rettungskräften behandelt.

Bad Mergentheim-Wachbach: Totes Lamm abgelegt - Zeugenaufruf

Am Mittwoch wurde der Kadaver eines frisch geborenen Lammes in Wachbach aufgefunden. Unbekannte legten vermutlich am Montag oder Dienstag das tote Tier neben einen Misthaufen am Verbindungsweg zwischen Wachbach und der Bundesstraße 290 ab. Wer kann Hinweise darauf geben, wer das tote Lamm entsorgte? Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

