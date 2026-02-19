Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: E-Scooter gestohlen

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Am Mittwoch wurde am Bahnhof in Öhringen ein E-Scooter gestohlen. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug gegen 5:15 Uhr mit einem Schloss auf dem Gelände des Bahnhofs gesichert. Als er gegen 16:20 Uhr wieder losfahren wollte, bemerkte er, dass das Schloss aufgebrochen worden und der Scooter gestohlen worden war. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Öhringer Bahnhof verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

