Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Hohenlohekreis / Künzelsau-Gaisbach: Einbrecher festgenommen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Künzelsau einen VW Passat in der Waldenburger Straße in Künzelsau-Gaisbach. Auf das Fahrzeug wurde im Vorfeld durch den Polizeiposten Adelsheim polizeiintern sensibilisiert. Hintergrund dessen ist der Zusammenhang mit einer Sichtung des Passat bei einem Einbruch in Ravenstein am vergangenen Dienstag. Der 29-Jährige rumänische Fahrer war, wie sich herausstellte, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und einer der beiden Beifahrer, ein 30-jähriger Rumäne, wies sich im Rahmen der Kontrolle zunächst mit einem gefälschten Ausweisdokument aus und gab falsche Personalien an. Im Fahrzeuginneren stellten die eingesetzten Beamten mutmaßliches Einbruchswerkzeug und weitere Gegenstände fest. Außerdem befanden sich Kartons mit Fahrzeugteilen in dem VW. Hinsichtlich der Herkunft der Gegenstände verstrickten sich die Insassen in Widersprüche. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Pkw durchsucht und die darin festgestellten Gegenstände wie auch der Pkw selbst durch die Beamten beschlagnahmt. Alle angetroffenen Personen wurden zunächst vorläufig festgenommen Die beiden anderen rumänischen Insassen wurden nach Abschluss aller polizeilich relevanten Maßnahmen wieder entlassen. Der 30-Jährige Beifahrer hingegen wurde am 15.02.26 gegen 11 Uhr einem Haftrichter beim AG Mosbach vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 30-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

