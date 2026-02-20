Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Beschädigte Wahlplakate und Fußgängerin angefahren

Landkreis Heilbronn (ots)

Flein/Gundelsheim: Wahlplakate beschädigt

In Flein und Gundelsheim wurden in den vergangenen Tagen Wahlplakate beschädigt. In der Heilbronner Straße und der Talheimer Straße in Flein wurden am Donnerstag jeweils ein heruntergerissenes und beschmiertes Wahlplakat entdeckt. Zeugen, die Angaben zu den Verursachern der Beschädigungen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Untergruppenbach unter der Telefonnummer 07131 644630 zu melden. In Gundelsheim wurde am Mittwochabend in der Heilbronner Straße ein Wahlplakat angezündet. Zeugen bemerkten die Flammen gegen 21:20 Uhr und informierten die Einsatzkräfte. Da bei einer anschließenden Fahndung kein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte, bittet die Polizei um Hinweise. Diese nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Möckmühl: Fußgängerin von Auto angefahren

Auf einem Fußgängerüberweg in Möckmühl wurde am Donnerstagvormittag eine 41-Jährige angefahren. Die Frau lief gegen 11 Uhr über einen Zebrastreifen in der Bittelbronner Straße. Eine 78 Jahre alte Autofahrerin hielt ihren Opel zunächst an um die Fußgängerin passieren zu lassen, fuhr dann aber aus unbekannten Gründen zu früh an und kollidierte mit der 41-Jährigen. Die Fußgängerin stürzte auf die Motorhaube und anschließend zu Boden. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

