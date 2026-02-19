Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Richtigstellung zum Pressebericht vom 18.02.2026 - Körperverletzung Boxberg-Wölchingen

Richtigstellung zum Pressebericht !

In einer Pressemeldung vom 18.02.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6219522 zur Faschingsbilanz des Polizeipräsidiums Heilbronn, wurde bei der Passage zu einem Körperverletzungsdelikt in Boxberg-Wölchingen fälschlicherweise die Veranstaltungshalle als Ort des Geschehens angegeben.

Das Körperverletzungsdelikt wurde jedoch auf einer öffentlichen Straße, noch vor der eigentlichen Halle, in der Nähe eines Feuerwehrfahrzeuges begangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich hierbei um eine wechselseitig begangene Körperverletzung handeln. Einer der Beteiligten wurde hierbei schwer am Kopf verletzt. Zwischenzeitlich haben sich zahlreiche Zeugen bei der Polizei gemeldet. Der Polizeiposten Lauda-Königshofen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Diese werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 0934362130 zu melden. Wir bitten Medienschaffende darum ihre Berichterstattung entsprechend zu ändern und um Entschuldigung für dieses Versehen.

