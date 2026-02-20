PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Weikersheim-Laudenbach: Unfallgeschehen beim Faschingsumzug

Weikersheim-Laudenbach (ots)

Unfall bei Faschingsumzug in Weikersheim-Laudenbach - Richtigstellung!

Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen des Polizeipostens Weikersheim in Bezug auf einen Unfall am Sonntagnachmittag beim Faschingsumzug in Weikersheim-Laudenbach, stellt sich das Unfallgeschehen entgegen unserer ersten Berichterstattung anders dar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stürzte der verunfallte 17-jährige nicht von einem Umzugswagen, sondern fügte sich seine Verletzungen beim Hinfallen nach einem Zusammenprall mit einem weiteren jungen Mann zu. Offenbar waren die beiden Männer aufeinander zugelaufen, was schlussendlich zum Sturzgeschehen führte. Wegen des Verdachts einer Rückenverletzung war der 17-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Zwischenzeitlich konnte er die Klinik wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

