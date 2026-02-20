Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfälle

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Obrigheim: Überholvorgang endet im Grünstreifen - Zeugenaufruf

Als ein 39-jähriger Taxifahrer einen anderen Autofahrer auf der Bundesstraße 292 bei Obrigheim überholen wollte, wurden ihm am Donnerstagmorgen seine zu hohe Geschwindigkeit und der Schnee auf der Fahrbahn zum Verhängnis. Er kam gegen 7:30 Uhr von der Straße ab, wo der Pkw auf der Seite liegend im Grün zum Stillstand kam. Alle drei Insassen des Taxis blieben unverletzt, der Schaden am Pkw liegt bei schätzungsweise 13.000 Euro. Ob der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw, der überholt wurde bei dem Geschehen gefährdet wurde, ist bislang nicht bekannt. Daher bittet die Polizei Mosbach um Kontaktaufnahme seitens der Fahrerin/ des Fahrers unter der Telefonnummer 06261 8090.

Buchen: Geparktes Fahrzeug rollt trotz angezogener Handbremse los und verursacht Unfall

Am Donnerstagabend rollte ein geparkter Pkw gegen 20 Uhr die Römerkastellstraße in Richtung Alte Buchener Straße entlang und verursachte mehrere Unfälle. Trotz angezogener Handbremse setzte sich der Mercedes in Bewegung und touchierte zunächst eine Hauswand. Im weiteren Verlauf stieß der Pkw frontal mit einem Kleinst-Lkw zusammen, der die Straße in die entgegengesetzte Richtung befahren wollte. Der Gesamtschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Der 20-Jährige Fahrer des Kleinst-Lkw kam leicht verletzt in ein Klinikum.

Buchen: Frontalzusammenstoß aufgrund Glätte und zu hoher Geschwindigkeit

Ein 40-Jähriger geriet am Donnerstag in Buchen mit seinem Hyundai ins Schleudern und stieß hierbei auf der Gegenspur mit dem Pkw eines 30-Jährigen zusammen. Der Vorfall ereignete sich gegen 6:30 Uhr auf der Landesstraße 585 zwischen Rumpfen und Unterneudorf. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Fahrbahn schneebedeckt und der Fahrer des Hyundais hatte seine Geschwindigkeit vermutlich nicht an die Witterungsbedingungen angepasst. Beide beteiligten Fahrzeuge wiesen Totalschäden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro auf. Der 30-Jährige kam mit einem Rettungswagen leicht verletzt ins Krankenhaus, der 40-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt.

Mosbach: Pkw überschlägt sich - Fahrer unverletzt

Aufgrund des starken Schneefalls und Glätte kam ein 35-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr mit seinem Subaru von der Fahrbahn der Landesstraße 525 bei Lohrbach ab und überschlug sich am abschüssigen Straßenrand. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Sachschaden am Auto liegt bei etwa 15.000 Euro.

Oberschefflenz: Pkw-Führer bei Überschlag leicht verletzt

Auf der Bundesstraße 292 überschlug sich am Donnerstagmorgen zwischen Oberschefflenz und Adelsheim ein Pkw. Der Vorfall ereignete sich gegen 6 Uhr, als der 37-Jährige Fahrer eines Seat mit vermutlich mit nicht an die Witterungsbedingungen angepasster Geschwindigkeit in Richtung Adelsheim unterwegs war. Auf der schneebedeckten Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schlingern und überschlug sich dann im Straßengraben. Der Mann wurde leicht verletzt von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, der Schaden am Fahrzeug liegt bei etwa 10.000 Euro.

