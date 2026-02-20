Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung an Wahlplakat und Einbruch

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Sachbeschädigung an Wahlplakat - Zeugenaufruf

Im Rahmen der Streifentätigkeiten stellten Beamte des Polizeireviers Buchen am Donnerstag gegen 9:30 Uhr ein beschädigtes Wahlplakat in der Mühltalstraße in Buchen fest. Das Plakat wurde ursprünglich an einer Straßenlaterne befestigt und durch Unbekannte ab- und eingerissen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Einbruch - Zeugen gesucht

Bislang Unbekannte brachen im Zeitraum vom Dienstagmittag bis Donnerstagmittag in ein Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße in Buchen ein. Hierbei wurde eine Wohnungstür aufgestemmt, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand. Über mögliches Diebesgut ist bislang nichts bekannt, ebenso wenig gibt es Hinweise den oder die Täter. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen könne, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen zu wenden.

