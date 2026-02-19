Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260219-2: Zeugensuche nach Einbruch in Haus

Hürth (ots)

Terrassentür aufgehebelt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Mittwochabend (18. Februar) in ein Haus in Alt-Hürth eingebrochen sein sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe die Geschädigte gegen 19 Uhr laute Geräusche aus dem Haus an der Schollstraße gehört. Anschließend habe sie im Flur einen Taschenlampenschein gesehen und laut gerufen. Das Licht sei ausgegangen und Personen sollen sich aus dem Haus entfernt haben.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten nahmen umgehend die Fahndung auf. Sie dokumentierten die Spuren am Tatort und stellten Hebelmarken an einer Terrassentür fest. Die Polizeikräfte fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell