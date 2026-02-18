PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 260218-2: Unbekannte versuchten in Haus einzubrechen

Wesseling (ots)

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen versucht haben, zwischen Sonntagabend (15. Februar) und Montagabend (16. Februar) in ein Haus in Wesseling-Urfeld einzubrechen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe die Geschädigte gegen 18 Uhr am Montagabend Geräusche am Haus im Bereich der Urfelder Straße gehört. Anschließend entdeckte sie Beschädigungen an der Terrassentür. Zudem sei ein Stück einer Mauer im Außenbereich des Hauses eingerissen worden. Alarmierte Polizeikräfte stellten Hebelmarken an der Terrassentür fest. Sie dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

