Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260219-1: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (18. Februar) in Kerpen-Blatzheim ist ein Motorradfahrer (22) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (36) eines VW Polo gegen 16.30 Uhr auf der Dürener Straße in Richtung Blatzheim unterwegs gewesen. Gleichzeitig sei der 22-Jährige auf seiner Yamaha in Richtung Düren gefahren. An der Einmündung zum Buirer Weg habe der 36-Jährige beabsichtigt, nach links in den Buirer Weg abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Zweiradfahrer auf die Windschutzscheibe des Polos und schließlich auf den Asphalt geschleudert worden.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Drogenvortest beim Autofahrer reagierte positiv auf Cannabis. Die Polizeikräfte ordneten eine Blutprobe an. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

