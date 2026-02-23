Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallfluchten und Diebstahl

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Hüngheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Sonntag, den 15.02.26, gegen 21:30 Uhr und Montag, den 16.02.26,16:00 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 3955 zwischen Hüngheim und Rosenberg eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei kam ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab, fuhr ein Verkehrsschild um und hinterließ auf der angrenzenden Wiese eine ca. 40 cm breite Ölspur. Außerdem wurde einer der Leitpfosten ebenfalls aus seiner Verankerung gerissen, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Bislang konnten weder das Unfallfahrzeug noch der Fahrer ermittelt werden. Das Polizeirevier Buchen sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen liefern können Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Hainstadt: Diebstahl von Weihnachtsschmuck - Wer hat etwas gesehen?

Am vergangenen Donnerstag wurde in Hainstadt aus einem Garten in der Uhlandstraße zwischen Mitternacht und 17Uhr ein Teil der Weihnachtsdekoration entwendet. Beim Diebesgut handelt es sich um einen 35 bis 40cm großen leuchtenden Weihnachtsstern sowie ein Verlängerungskabel. Der Gesamtwert beträgt etwa 100 Euro. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Unfallflucht: Lkw muss in Grünstreifen ausweichen - Zeugenaufruf

Am Samstagnachmittag verursachte ein bislang unbekannter Fahrer gegen 14:50 Uhr auf der Landesstraße 523 bei Mudau, etwa auf Höhe der Abzweigung der Kreisstraße 3917 nach Oberneudorf einen Verkehrsunfall. Der Pkw überholte dort in Fahrtrichtung Langenelz einen Lkw, wobei zwei entgegenkommende Fahrzeuge erheblich bremsen mussten, um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu vermeiden. Danach sei der Unbekannte sehr dicht vor dem Lkw wieder eingeschert, sodass dieser von der Fahrbahn gedrängt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte von der Unfallörtlichkeit. Zum Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen älteren, silberfarbenen Opel mit Mosbacher Zulassung handeln soll. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell