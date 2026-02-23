Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn/Mosbach: Polizei klärt umfangreiche Diebstahlsserie auf

Dank akribischer Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mosbach der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn konnte eine umfangreiche Diebstahlserie im Neckar-Odenwald-Kreis aufgeklärt werden.

Die Ermittlungen konzentrierten sich zunächst auf eine Serie von Diebstählen, die seit April 2025 aus einem Autohaus in Walldürn begangen wurden. Dabei wurden unter anderem hochwertige Werkzeuge und eine größere Reinigungsmaschine entwendet. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 20-jährigen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, die mit der Betreuung des Autohauses beauftragt war. Im weiteren Verlauf konkretisierte sich der Tatverdacht gegen drei weitere Männer aus dem persönlichen Umfeld des 20-Jährigen.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurden durch die Staatsanwaltschaft Mosbach Durchsuchungsbeschlüsse gegen die vier Männer im Alter von 20 bis 33 Jahren erwirkt, die am 10. Dezember 2025 vollstreckt wurden. Diese führten zum Auffinden umfangreichen Beweismaterials. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden die vier Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beteiligung der Beschuldigten an einer weiteren Diebstahlserie zum Nachteil eines Supermarktes in Mosbach. Der 20-Jährige, dort ebenfalls als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes tätig, soll zu Nachtzeiten wiederholt gezielt Einbruchsalarme ausgelöst haben, die eine Überprüfung seinerseits erforderlich machten. Es wird ihm vorgeworfen, diese Gelegenheiten genutzt zu haben, zusammen mit weiteren Komplizen verschiedene Elektrogeräte und andere Waren zu entwenden. Die Ermittlungen ergaben, dass der Hauptverdächtige, der über Schlüsselgewalt für den Supermarkt verfügte, die Taten maßgeblich initiierte und dabei auch Freunde und Bekannte in die Diebstähle involvierte. Für den Zugang zu den nächtlichen Diebstählen soll er pauschale "Eintrittsgelder" kassiert haben. Der Gesamtschaden für den Supermarkt wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Auf Grundlage dieser neuen Ermittlungen wurden am 3. Februar 2026 erneut Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt und vollstreckt. Im Rahmen dieser Maßnahmen konnte umfangreiche Diebesbeute sichergestellt werden, darunter auch Elektrogeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Drei der insgesamt elf Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen.

Alle Tatverdächtigen, bei denen es sich um Frauen und Männer mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit handelt, befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen dauern an.

