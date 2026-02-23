Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Verbotenes Fahrzeugrennen, Urkundenfälschung

Main-Tauber-Kreis (ots)

Igersheim: Tauberbrücke bei Unfall beschädigt - Zeugenaufruf

Rund 80.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am späten Freitagabend in Igersheim. Gegen 23:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer die Bad Mergentheimer Straße in Fahrtrichtung Igersheim. Auf Höhe der dortigen Brücke soll ihm ein bislang unbekanntes dunkles Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein. Der VW-Fahrer musste ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. In der Folge fuhr er auf die rechtsseitige Brückenmauer auf. Die Brückenmauer wurde um mehrere Zentimeter verschoben. Das Technische Hilfswerk sicherte die Brücke ab und umzäunte diese. Der Pkw-Fahrer und ein Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Verbotenes Fahrzeugrennen

In Bad Mergentheim-Edelfingen fiel einer Streife des Polizeireviers Bad Mergentheim, in der Nacht auf Sonntag, gegen Mitternacht, zunächst ein Audi RS6 sowie ein Mercedes-Benz AMG CLE53 auf, die in der "Neue Lindenstraße" offensichtlich die dort geltende Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Im weiteren Verlauf beschleunigten die beiden Fahrzeuge stark in Richtung Unterbalbach, was den Verdacht eines möglichen illegalen Kraftfahrzeugrennens erhärtete. Die Streifenwagenbesatzung nahm daraufhin die Verfolgung auf und konnte die beiden Pkw-Lenker in Königshofen durch Anhaltesignale zum Anhalten bewegen und einer Kontrolle unterziehen. Bei der Fahrerin des Mercedes-Benz handelte es sich um eine 30-jährige Frau, beim Fahrer des Audi um einen 25-jährigen Mann. Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen des illegalen Kraftfahrzeugrennens rechnen. Glücklicherweise wurde durch das Verhalten der beiden Fahrzeugführer, aktuellen Kenntnissen zufolge, niemand gefährdet.

Wertheim-Bettingen: Lkw-Fahrer mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Am Freitagmittag wurde bei einer Kontrolle durch den Verkehrsdienst Tauberbischofsheim in Wertheim-Bettingen ein gefälschter Führerschein festgestellt. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer wurde an einer Tankstelle in der Straße "Almosenberg" überprüft, wobei er sich mit einem ausländischen Identitätsdokument und einem ebenfalls ausländischen Kartenführerschein auswies. Bei der Überprüfung der Dokumente durch die Beamten stellte sich heraus, dass es sich bei dem vorgelegten Führerschein um eine Totalfälschung handelte. Der Fahrer gestand, diesen gegen Zahlung eines Entgelts erworben zu haben. Er ist als Fahrer für eine Spedition europaweit unterwegs. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde zudem der originale deutsche Kartenführerschein des Mannes aufgefunden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 37-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, um den von ihm geführten Lkw (7,5 Tonnen) zu steuern. Der Fahrer wurde aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung angezeigt. Die Polizei ermittelt weiterhin, ob der Mann in der Vergangenheit ohne Führerschein gefahren ist. Führerschein und Fahrerkarte wurden im Zuge der Kontrolle beschlagnahmt.

