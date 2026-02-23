Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Umgestürztes Müllauto, Unfallflucht und Brandstiftung

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Binau: Müllauto von Fahrbahn abgekommen

Auf der Bundesstraße 37 von Mosbach in Richtung Heidelberg kam am Montagmorgen gegen 7:30 Uhr ein Müllfahrzeug von der Fahrbahn ab. Der Fahrer kam bei Binau aus bisher unbekannter Ursache mit dem Laster von der Straße ab, wodurch das Gefährt umkippte um im Graben zum Liegen kam. Die beiden Insassen wurden nicht verletzt, es entstand lediglich ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Straße wurde im Rahmen der Bergung des Fahrzeugs zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr teilweise voll gesperrt. Der Verkehr konnte nach und nach einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 13:30 Uhr wurde die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben.

Mosbach-Diedesheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen ereignete sich in Diedesheim gegen 7:30 Uhr eine Unfallflucht im Oberen Herrenweg, auf Höhe der Hausnummer 2. Eine unbekannte Pkw-Lenkerin fuhr mit ihrem VW Golf auf einen davor fahrenden Mazda Die 33-jährige Fahrerin des Mazda habe der Verursacherin dann per Handzeichen signalisiert, ihr zu folgen und bog auf ein Tankstellengelände ab, um sich dort um das weitere Vorgehen zu kümmern. Jedoch fuhr die Unbekannte weiter, sodass die Mitarbeiterin des Pflegedienstes sie nicht mehr einholen konnte. Zum Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen goldfarbenen VW Golf gehandelt hat, die Fahrerin weiblich war und diese dunkle Haare hatte. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Walldürn: Mülleimer in Toilette angezündet - Zeugenaufruf

Am Sonntag gegen 21 Uhr legten bislang Unbekannte ein Feuer in einer öffentlichen Toilette am Schlossplatz in Walldürn. Hierbei wurden ein Mülleimer und Toilettenpapier in Brand gesteckt und einige Fliesen, die Belüftungsanlage sowie der Mülleimer selbst beschädigt. Die Feuerwehr Walldürn war im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro und wird gemäß Informationen der Stadt Walldürn eine längere Schließung der Sanitäranalge für die nun notwendigen Sanierungsarbeiten zur Folge haben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

