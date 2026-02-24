Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall und Brand auf Autobahn, Kontrolle mit vielen Verstößen, Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

A81/Ahorn: Lieferfahrzeug ausgebrannt

10.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Brandes am Montagmittag auf der Autobahn 81 bei Ahorn. Der Fahrer eines Fiat Ducato war gegen 12 Uhr zwischen den Anschlussstellen Boxberg und Osterburken in Richtung Heilbronn unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Motorschadens geriet das Fahrzeug in Brand, weshalb der Fahrer es auf dem Seitenstreifen abstellte, den Fiat unverletzt verließ und den Notruf wählte. Die Feuerwehr löschte den Vollbrand und sicherte die Örtlichkeit ab. Daher musste der rechte Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden. Nach Reinigung der Fahrbahn konnte die Autobahn gegen 16 Uhr wieder komplett freigegeben werden.

A81/Großrinderfeld: Aquaplaning-Unfall

Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld wurde am Montagmorgen ein junger Mann verletzt. Der 20-Jährige war gegen 10:30 Uhr mit seinem VW Sharan zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Landesgrenze Bayern unterwegs, als er vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der VW mit einem Gebüsch, überschlug sich und kam anschließend im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Lauda-Königshofen / Gerlachsheim: Etliche Verstöße bei Verkehrskontrolle

Bei einer stationären Großkontrolle auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 290 zwischen der Auffahrt zur Autobahn 81 und Gerlachsheim wurden am Montagmorgen 55 Verstöße geahndet. Eine Dienstgruppe des Polizeireviers Tauberbischofsheim kontrollierte zwischen 8 Uhr und 11:45 Uhr zusammen mit Streifen des Verkehrsdienstes Tauberbischofsheim rund 120 Fahrzeuge und deren Fahrerinnen und Fahrer. Dabei wurden unter anderem folgende Verstöße festgestellt:

- Fünf Personen waren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs - ein 41-jähriger Rumäne nahm ohne gültige Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil und musste eine Sicherheitsleistung von 450 Euro bezahlen - Zwei Fahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt - in acht Fällen war Ladung nicht richtig gesichert - vier Person fuhren ohne Zulassung, eine davon mit roten Händlerkennzeichen - eine Person führte ein Einhandmesser mit - drei Verstöße gegen das Kraftfahrsteuergesetz i.V.m. Abgabeordnung - ein Lkw war zu schnell unterwegs - zwei Lkws waren überladen - 15 Lkw-Lenker verstießen gegen Sozialvorschriften - Weitere Beanstandungen: Mängelberichte, Verstöße gegen das Kreislaufwirtschaftsabfallgesetz, gegen die Unfallverhütungsvorschrift, gegen das Arbeitsschutzgesetz, Sondernutzung, gegen §370 Abgabenordnung

Igersheim-Harthausen: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am Montagabend zwischen 17 Uhr und 22 Uhr Zutritt zu einem Haus in Igersheim-Harthausen, indem sie eine Balkontür einwarfen. Anschließend durchsuchten sie das Einfamilienhaus im Steinweg. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Ein Nachbar konnte gegen 18.30 Uhr einen silbernen Pkw Kombi beobachten. Auf der Fahrerseite des Autos befand sich ein roter Aufkleber und eine Person saß auf dem Fahrersitz. Kurz darauf kam eine weitere Person aus Richtung des Tatobjekt und stieg in das Fahrzeug ein, welches in Richtung Reckerstal davonfuhr. Ob ein Zusammenhang mit der Tat besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder dem verdächtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell