Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall

Hohenlohekreis (ots)

A6/Öhringen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Fahrer alkoholisiert

Am Sonntagmorgen kam es gegen 07:50 Uhr auf der Autobahn 6 bei Öhringen in Fahrtrichtung Mannheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Citroen verlor vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in Verbindung mit den nassen Fahrbahnverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zunächst kollidierte er mit der Mittelschutzplanke, wurde abgewiesen und prallte rund 100 Meter weiter gegen einen Baum, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Im Fahrzeug wurden leere Bierdosen sowie weitere Alkoholika aufgefunden. Der 35-jährige Fahrer wies deutlichen Atemalkoholgeruch auf und ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er auch eine Blutprobe abgeben musste. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besaß. Der entstandene Sachschaden an den Schutzplanken und dem Fahrzeug wird auf rund 12.500 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Neuenstein und Öhringen waren mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell