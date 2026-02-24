PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall

Hohenlohekreis (ots)

A6/Öhringen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Fahrer alkoholisiert

Am Sonntagmorgen kam es gegen 07:50 Uhr auf der Autobahn 6 bei Öhringen in Fahrtrichtung Mannheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Citroen verlor vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in Verbindung mit den nassen Fahrbahnverhältnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zunächst kollidierte er mit der Mittelschutzplanke, wurde abgewiesen und prallte rund 100 Meter weiter gegen einen Baum, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Im Fahrzeug wurden leere Bierdosen sowie weitere Alkoholika aufgefunden. Der 35-jährige Fahrer wies deutlichen Atemalkoholgeruch auf und ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er auch eine Blutprobe abgeben musste. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besaß. Der entstandene Sachschaden an den Schutzplanken und dem Fahrzeug wird auf rund 12.500 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Neuenstein und Öhringen waren mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 09:36

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch in Gießerei und Verletzter nach Unfall

    Heilbronn (ots) - Walldürn-Rippberg: Zeugen nach Einbruch in Gießerei gesucht Zwei bisher Unbekannte verschafften sich am Samstagabend unberechtigt Zutritt zu einer Gießerei in Rippberg. Gegen 20:15 Uhr näherten sich die beiden Personen zu Fuß an das Gebäude in der Amorbacher Straße an. Anschließend wurde die Tür zur Gattierungshalle gewaltsam geöffnet und ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:24

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Umgestürztes Müllauto, Unfallflucht und Brandstiftung

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Binau: Müllauto von Fahrbahn abgekommen Auf der Bundesstraße 37 von Mosbach in Richtung Heidelberg kam am Montagmorgen gegen 7:30 Uhr ein Müllfahrzeug von der Fahrbahn ab. Der Fahrer kam bei Binau aus bisher unbekannter Ursache mit dem Laster von der Straße ab, wodurch das Gefährt umkippte um im Graben zum Liegen kam. Die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren