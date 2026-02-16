LPI-J: Ärgerlicher Schaden durch unbekannten Verursacher
Saale-Holzland Kreis (ots)
Einen großen Kratzer an seinem PKW entdeckte ein 46-jähriger Halter am Samstagnachmittag in Hermsdorf. Nachdem er mit dem Fahrzeug den Wochenendeinkauf erledigt hatte, stellte er die Beschädigung fest. Zum Ärgernis des Halters, entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig vom Ereignisort. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.
