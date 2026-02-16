PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hundeleine führt zu Beleidigung

Jena (ots)

Zu einer Beleidigung kam es am Sonntagmorgen im Paradiespark in Jena. Eine 38-jährige Hundehalterin sowie ihr 39-jähriger Begleiter gingen mit ihren drei Hunden spazieren. Alle Hunde waren dabei angeleint. Dies missfiel offensichtlich einem 42-jährigen Hundebesitzer der ebenfalls mit seinem, nicht angeleinten Hund, im Paradies spazieren ging. Er beleidigte die ihm entgegenkommenden Hundehalter und warf ihnen Tierquälerei vor. Die hinzugerufenen Beamten des ID Jena konnten alle beteiligten Feststellen. Gegen den 42-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 10:23

    LPI-J: Werkzeug von Koppel gestohlen

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Elektrowerkzeuge sowie Strohschutzfließ von einer Koppel in Grammetal. Anschließend entfernten sie sich in mit dem Beutegut im Wert von über 600 Euro in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:22

    LPI-J: Jagdwilderei in Kranichfeld

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Blut-, Reifen- und Schleifspuren erweckten die Aufmerksamkeit eines Jagdpächters aus Kranichfeld. Dieser stellte Sonntagmittag fest, dass ein unbekannter sowie unberechtigter Täter eine Bache sowie einen Frischling geschossen und entwendet haben muss. Die hinzugerufenen Beamten der PI Weimar leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei ein, um weitere Tatumstände zu ermitteln. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 20:25

    LPI-J: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung Pia Ferworn

    Jena (ots) - Die Vermisste aus Jena konnte nach telefonischer Kontaktaufnahme, am 15.02.2026, gegen 16 Uhr, durch die Erziehungsberechtigten in Kassel wohlbehalten angetroffen und zur Wohnanschrift in Jena überführt werden. Die Polizei Jena bedankt sich für die Mithilfe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Inspektionsdienst Jena ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren