Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hundeleine führt zu Beleidigung

Jena (ots)

Zu einer Beleidigung kam es am Sonntagmorgen im Paradiespark in Jena. Eine 38-jährige Hundehalterin sowie ihr 39-jähriger Begleiter gingen mit ihren drei Hunden spazieren. Alle Hunde waren dabei angeleint. Dies missfiel offensichtlich einem 42-jährigen Hundebesitzer der ebenfalls mit seinem, nicht angeleinten Hund, im Paradies spazieren ging. Er beleidigte die ihm entgegenkommenden Hundehalter und warf ihnen Tierquälerei vor. Die hinzugerufenen Beamten des ID Jena konnten alle beteiligten Feststellen. Gegen den 42-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell